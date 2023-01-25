Продажи Dead Cells на смартфонах превысили 5 млн копий

Студия Motion Twin, ответственная за разработку рогалика Dead Cells, сообщила, что тираж игры на мобильных устройствах превысил 5 млн копий. По словам авторов, они и мечтать не могли о таком успехе.

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Dead Cells вышла на iOS в 2019 году, а на Android проект появился через год — летом 2020 года.

«Каким-то образом нам удалось достичь сумасшедшей отметки в 5 млн проданных копий Dead Cells на мобильных устройствах! Если бы кто-то сказал нам, что игра достигнет таких высот, мы бы не поверили».

Dead Cells — один из самых интересных и лучших рогаликов, в котором игрокам нужно совершенствовать своего героя и проходить различные уровни.