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1 час назад

Продажи рогалика Dead Cells на смартфонах превысили 5 млн копий

Чемпионат.com

Студия Motion Twin, ответственная за разработку рогалика Dead Cells, сообщила, что тираж игры на мобильных устройствах превысил 5 млн копий. По словам авторов, они и мечтать не могли о таком успехе.

Продажи Dead Cells на смартфонах превысили 5 млн копий
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Dead Cells вышла на iOS в 2019 году, а на Android проект появился через год — летом 2020 года.

«Каким-то образом нам удалось достичь сумасшедшей отметки в 5 млн проданных копий Dead Cells на мобильных устройствах! Если бы кто-то сказал нам, что игра достигнет таких высот, мы бы не поверили».

Dead Cells — один из самых интересных и лучших рогаликов, в котором игрокам нужно совершенствовать своего героя и проходить различные уровни.

Dead Cells доступна на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS и Android.

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