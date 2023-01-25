В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
39 минут назад

В продаже появилась реалистичная фигурка обнаженной героини из онлайн-игры Genshin Impact

Газета.Ru

Производитель коллекционных фигурок по мотивам популярных видеоигр и аниме-сериалов Dragon Studio анонсировал эротическую статуэтку в виде героини Genshin Impact Сегун Райден.

Dragon Studio представила фигурку с голой Сегун Райден из Genshin Impact
Фото: Газета.ruГазета.ru

Статуэтка доступна в трех оформлениях. В первом Сегун представлена во время использования ультимативной способности Мусо. При этом героиня облачена в полную амуницию: на нее надеты головной убор, боди, чулки и плащ. Во втором статуэтка имеет тот же наряд, но к ней не прилагаются детали, которые изображают магию Мусо.

В третьем исполнении Сегун Райден стоит на пьедестале в обнаженном виде. Художники детально изобразили гениталии и грудь героини. Из аксессуаров на теле девушки только чокер, солнцезащитные очки, заколка и подвязки на бедре и предплечьях.

Самая крупная фигурка имеет следующие параметры высоты, ширины и глубины: 64х53х31 см. На втором месте вариант без магии размером 62х43х31 см. Обнаженная версия имеет габариты 65х27х28 см.

Поставки фигурок начнутся только во втором или третьем квартале 2023 года. Однако оформить предзаказ можно уже сейчас. Версия с магией стоит $739 (примерно 51 тыс. руб. по курсу на 25 января 2025 года), без магии — $636 (примерно 44 тыс. руб.), голая Райден стоит $512 (35,5 тыс. руб.).

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители