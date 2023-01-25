Dragon Studio представила фигурку с голой Сегун Райден из Genshin Impact

Производитель коллекционных фигурок по мотивам популярных видеоигр и аниме-сериалов Dragon Studio анонсировал эротическую статуэтку в виде героини Genshin Impact Сегун Райден.

Фото: Газета.ru Газета.ru

Статуэтка доступна в трех оформлениях. В первом Сегун представлена во время использования ультимативной способности Мусо. При этом героиня облачена в полную амуницию: на нее надеты головной убор, боди, чулки и плащ. Во втором статуэтка имеет тот же наряд, но к ней не прилагаются детали, которые изображают магию Мусо.

В третьем исполнении Сегун Райден стоит на пьедестале в обнаженном виде. Художники детально изобразили гениталии и грудь героини. Из аксессуаров на теле девушки только чокер, солнцезащитные очки, заколка и подвязки на бедре и предплечьях.

Самая крупная фигурка имеет следующие параметры высоты, ширины и глубины: 64х53х31 см. На втором месте вариант без магии размером 62х43х31 см. Обнаженная версия имеет габариты 65х27х28 см.