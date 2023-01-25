Dragon Studio представила фигурку с голой Сегун Райден из Genshin Impact

Производитель коллекционных фигурок по мотивам популярных видеоигр и аниме-сериалов Dragon Studio анонсировал эротическую статуэтку в виде героини Genshin Impact Сегун Райден.
Статуэтка доступна в трех оформлениях. В первом Сегун представлена во время использования ультимативной способности Мусо. При этом героиня облачена в полную амуницию: на нее надеты головной убор, боди, чулки и плащ. Во втором статуэтка имеет тот же наряд, но к ней не прилагаются детали, которые изображают магию Мусо.
В третьем исполнении Сегун Райден стоит на пьедестале в обнаженном виде. Художники детально изобразили гениталии и грудь героини. Из аксессуаров на теле девушки только чокер, солнцезащитные очки, заколка и подвязки на бедре и предплечьях.
Самая крупная фигурка имеет следующие параметры высоты, ширины и глубины: 64х53х31 см. На втором месте вариант без магии размером 62х43х31 см. Обнаженная версия имеет габариты 65х27х28 см.
Поставки фигурок начнутся только во втором или третьем квартале 2023 года. Однако оформить предзаказ можно уже сейчас. Версия с магией стоит $739 (примерно 51 тыс. руб. по курсу на 25 января 2025 года), без магии — $636 (примерно 44 тыс. руб.), голая Райден стоит $512 (35,5 тыс. руб.).