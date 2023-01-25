Релиз якутской The Day Before перенесли на восемь месяцев

Якутская студия Fntastic объявила о переносе своего сурвайвала The Day Before. Игра ожидалась уже в начале марта, но теперь релиз состоится не раньше 10 ноября этого года. Релиз отодвинули аж на восемь месяцев.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В качестве причины авторы указали проблемы с правами на игру. Якобы неизвестный злоумышленник зарегистрировал торговую марку The Day Before в США и удалил проект из Steam. Команда выясняет все обстоятельства, но что-то конкретное сказать пока не может.

Разработчики не забыли и про свежее геймплейное видео, которое обещали показать в ближайшее время. По словам авторов, перед тем, как показать игровой процесс, они проконсультируются с юристами.