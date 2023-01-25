В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
37 минут назад

Якутскую The Day Before перенесли аж на восемь месяцев

Чемпионат.comиещё 1

Якутская студия Fntastic объявила о переносе своего сурвайвала The Day Before. Игра ожидалась уже в начале марта, но теперь релиз состоится не раньше 10 ноября этого года. Релиз отодвинули аж на восемь месяцев.

Релиз якутской The Day Before перенесли на восемь месяцев
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В качестве причины авторы указали проблемы с правами на игру. Якобы неизвестный злоумышленник зарегистрировал торговую марку The Day Before в США и удалил проект из Steam. Команда выясняет все обстоятельства, но что-то конкретное сказать пока не может.

Разработчики не забыли и про свежее геймплейное видео, которое обещали показать в ближайшее время. По словам авторов, перед тем, как показать игровой процесс, они проконсультируются с юристами.

The Day Before — сурвайвал-экшен в открытом мире. Игру разрабатывают для ПК, PS5 и Xbox Series.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители