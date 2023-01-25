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58 минут назад

Journey to the Savage Planet получит релиз на PS5 и Xbox Series 14 февраля

Игромания.ру

505 Games и разработчики из Raccoon Logic готовят релиз исследовательского приключения Journey to the Savage Planet на PlayStation 5 и Xbox Series. На новых консолях игра в издании Employee of the Month Edition появится 14 февраля.

Journey to the Savage Planet выйдет на PS5 и Xbox Series 14 февраля
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Заплатить придётся 29,99 долларов (около 2 тыс рублей). Сообщается, что обладатели Journey to the Savage Planet на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до новых версий.

Игра будет полностью оптимизирована для новых платформ и порадует двумя вариантами настройки графики — «Производительность» и «Качество». Кроме того, заявлена поддержка 4K.

Raccoon Logic была основана создателями оригинальной Journey to the Savage Planet из Typhoon Studios, которую закрыли в 2021 году. Вместе с открытием Raccoon Logic разработчики получили права на свой IP.

Journey to the Savage Planet доступна на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC. В ней игрокам выпадает роль участника программы «Первопроходец», новобранца корпорации Kindred Aerospace, чья цель — высадиться на неизведанную планету, исследовать её и определить, пригодна ли она для жизни.

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