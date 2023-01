Journey to the Savage Planet выйдет на PS5 и Xbox Series 14 февраля

505 Games и разработчики из Raccoon Logic готовят релиз исследовательского приключения Journey to the Savage Planet на PlayStation 5 и Xbox Series. На новых консолях игра в издании Employee of the Month Edition появится 14 февраля.

Заплатить придётся 29,99 долларов (около 2 тыс рублей). Сообщается, что обладатели Journey to the Savage Planet на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до новых версий.

Игра будет полностью оптимизирована для новых платформ и порадует двумя вариантами настройки графики — «Производительность» и «Качество». Кроме того, заявлена поддержка 4K.

Raccoon Logic была основана создателями оригинальной Journey to the Savage Planet из Typhoon Studios, которую закрыли в 2021 году. Вместе с открытием Raccoon Logic разработчики получили права на свой IP.