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1 час назад

В Steam удалили поддельную версию игры Escape from Tarkov

runews24.ru

По данным портала The Loadout, пользователи Steam внезапно обнаружили игру от студии Battlestate Games среди доступных проектов.

В Steam удалили поддельную версию игры Escape from Tarkov
Фото: СкриншотСкриншот

Однако радость продлилась недолго. Слишком многое указывало, что страница игры фейковая. Так, системные требования не совпадали с официальными, а упоминания стадии бета-тестирования не было вообще.

При этом немногие, кто рискнул купить доступ обнаружили, что под вывеской Escape from Tarkov продавался низкосортная игра с пиксельной графикой про побег из Тартара. Недовольство клиентов и разгромные посты в соцсетях заставили Steam удалить провокационный контент из каталога.

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