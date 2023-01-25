В Steam удалили поддельную версию игры Escape from Tarkov

Однако радость продлилась недолго. Слишком многое указывало, что страница игры фейковая. Так, системные требования не совпадали с официальными, а упоминания стадии бета-тестирования не было вообще.

При этом немногие, кто рискнул купить доступ обнаружили, что под вывеской Escape from Tarkov продавался низкосортная игра с пиксельной графикой про побег из Тартара. Недовольство клиентов и разгромные посты в соцсетях заставили Steam удалить провокационный контент из каталога.