В Steam удалили поддельную версию игры Escape from Tarkov

По данным портала The Loadout, пользователи Steam внезапно обнаружили игру от студии Battlestate Games среди доступных проектов.
Однако радость продлилась недолго. Слишком многое указывало, что страница игры фейковая. Так, системные требования не совпадали с официальными, а упоминания стадии бета-тестирования не было вообще.
При этом немногие, кто рискнул купить доступ обнаружили, что под вывеской Escape from Tarkov продавался низкосортная игра с пиксельной графикой про побег из Тартара. Недовольство клиентов и разгромные посты в соцсетях заставили Steam удалить провокационный контент из каталога.