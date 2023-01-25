В Steam люди тоже оказались недовольны Forspoken

Новинка Square Enix и команды Final Fantasy 15 не снискала большого успеха в Steam: новинка с неплохим пиком онлайна в 12 579 человек заработала очень скромные 40% одобрительных отзывов пользователей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Это мало, а для крупнобюджетного экшена даже плохо. Люди недовольны по множеству причин: завышенная цена, чрезмерно высокие требования к ПК, слабая графика, неудачные ролики и тому подобное. Люди сравнивают Forspoken скорее с бюджетными ролевыми играми вроде ELEX 2, нежели с мастодонтами вроде Cyberpunk 2077.

Особенно недовольны владельцы топовых видеокарт NVIDIA — RTX 4070 Ti, RTX 3080 и других подобных мощных карт, на которых игра работает с 50-90 кадрами в секунду даже без трассировки лучей.