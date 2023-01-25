К Metro Exodus выпустили набор инструментов для создания модификаций

Студия 4A Games объявила о выпуске Exodus SDK. Это набор инструментов, предназначенных для создателей пользовательских модификаций, о которых давно просили моддеры и игроки. Набор бесплатен, но для его запуска требуется установка Metro Exodus или Metro Exodus Enhanced Edition.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игрокам приготовили полноценный редактор с поддержкой визуальных сценариев и интеграцией с ресурсом Mod.io. Это позволяет пользоваться всеми возможностями движка Metro Exodus, управлять своим контентом и легко делиться им с другими.

Для неопытных моддеров разработчики добавили в набор несколько учебных уровней, а также полностью открытый уровень-песочницу, который можно полностью разобрать и изучить с помощью имеющихся инструментов. Главное условие: весь создаваемый контент должен быть не коммерческим.