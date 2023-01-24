В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
1 час назад

Создатели Warhammer 40K: Darktide отложили запланированные релизы

Игромания.ру

В декабре прошлого года студия Fatshark выпустила многообещающий шутер Warhammer 40K: Darktide. Но если вначале игра получала преимущественно положительные отзывы, то сейчас обзоры в Steam — в основном отрицательные, рекомендации оставило всего 35% игроков.

Создатели Warhammer 40K: Darktide отложили запланированные релизы
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики обратились с открытым письмом к игрокам, в котором заверили, что способны сделать игру, которая придётся по душе миллионам игроков. Warhammer 40K: Darktide должна была стать проектом, глубина которого удерживала бы поклонников не неделями, а месяцами. Однако этого не получилось.Создатели Darktide пообещали, что ближайшие месяцы посвятят доработке игры на основе отзывов игроков. В частности, они хотят сделать цельную систему ремёсел, более благоприятную кривую прогресса и добиться стабильности и производительности.Чтобы окунуться в работу со всеми силами, Fatshark откладывает намеченные выпуски сезонного контента и косметических предметов. Переносится на более поздний срок и выход на Xbox Series. А пока всех поклонников игры благодарят за терпение и отзывы.

В середине декабря Fatshark выпустила первый патч 1.0.20, который позволил улучшать оружие и добавил новую миссию. Остальные обновления были небольшими заплатками. По мнению игроков, в техническом плане они ничего не изменили.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители