Создатели Warhammer 40K: Darktide отложили запланированные релизы

Разработчики обратились с открытым письмом к игрокам, в котором заверили, что способны сделать игру, которая придётся по душе миллионам игроков. Warhammer 40K: Darktide должна была стать проектом, глубина которого удерживала бы поклонников не неделями, а месяцами. Однако этого не получилось.Создатели Darktide пообещали, что ближайшие месяцы посвятят доработке игры на основе отзывов игроков. В частности, они хотят сделать цельную систему ремёсел, более благоприятную кривую прогресса и добиться стабильности и производительности.Чтобы окунуться в работу со всеми силами, Fatshark откладывает намеченные выпуски сезонного контента и косметических предметов. Переносится на более поздний срок и выход на Xbox Series. А пока всех поклонников игры благодарят за терпение и отзывы.