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30 минут назад

Riot Games отказалась платить выкуп хакерам, укравшим исходный код League of Legends

Газета.Ruиещё 1

Исходные коды League of Legends, Teamfight Tactics и старого анти-чита студии Riot Games были украдены в ходе хакерской атаки 20 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщения студии от 24 января.

Riot Games отказалась платить выкуп хакерам
Фото: Riot GamesRiot Games

«Сегодня мы получили электронное письмо с требованием выкупа. Излишне говорить, что мы не будем платить», — говорится в послании Riot Games.

Несмотря на это студия отметила, что личные данные игроков в ходе атаки не были скомпрометированы. Вместе с тем разработчики признали, что случившееся может отразиться на геймерах появлением новых видов читов для League of Legends и Teamfight Tactics, однако они сделают все, чтобы не допустить этого.

На данный момент команды безопасности компании и внешние консультанты оценивают последствия атаки и проводят аудит своих систем. Также известно, что Riot Games обратилась в правоохранительные органы.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что первый трейлер GTA 6 могут показать осенью 2023 года.

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