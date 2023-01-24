Riot Games отказалась платить выкуп хакерам

Исходные коды League of Legends, Teamfight Tactics и старого анти-чита студии Riot Games были украдены в ходе хакерской атаки 20 января. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщения студии от 24 января.

Фото: Riot Games Riot Games

«Сегодня мы получили электронное письмо с требованием выкупа. Излишне говорить, что мы не будем платить», — говорится в послании Riot Games.

Несмотря на это студия отметила, что личные данные игроков в ходе атаки не были скомпрометированы. Вместе с тем разработчики признали, что случившееся может отразиться на геймерах появлением новых видов читов для League of Legends и Teamfight Tactics, однако они сделают все, чтобы не допустить этого.

На данный момент команды безопасности компании и внешние консультанты оценивают последствия атаки и проводят аудит своих систем. Также известно, что Riot Games обратилась в правоохранительные органы.