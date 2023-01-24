Продажи Dead Cells на мобильных устройствах превысили 5 млн копий

Разработчики из Motion Twin прокомментировали это достижение, отметив, что точно не поверили бы тем, кто сказал им о таких показателях в самом начале создания Dead Cells. Общие продажи рогалика на всех платформах сейчас, конечно же, куда больше — рубеж в 5 млн они преодолели ещё весной 2021-го.