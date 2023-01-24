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1 час назад

Продажи Dead Cells на мобильных устройствах превысили 5 млн копий

Игромания.ру

Мобильная версия рогалика Dead Cells разошлась тиражом, превышающим 5 млн копий, о чём сообщила компания Playdigious. Причём речь идёт только о покупках, то есть данные подписочных сервисов не учитываются.

Продажи Dead Cells на мобильных устройствах превысили 5 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Разработчики из Motion Twin прокомментировали это достижение, отметив, что точно не поверили бы тем, кто сказал им о таких показателях в самом начале создания Dead Cells. Общие продажи рогалика на всех платформах сейчас, конечно же, куда больше — рубеж в 5 млн они преодолели ещё весной 2021-го.

Напомним, релиз Dead Cells состоялся ещё в 2018 году на PS4, Xbox One, Switch и PC. Годом позже игра появилась на iOS, а потом и на Android. Сейчас же разработчики готовят DLC-кроссовер с Castlevania.

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