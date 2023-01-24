В Steam появилась фейковая страница игры Escape From Tarkov

24 января в Steam появилась страница Escape From Tarkov — популярного хардкорного шутера от российской студии Battlestate Games. Пользователи сперва очень удивились молчаливому выходу проекта такого масштаба, однако вскоре всё встало на свои места: оказывается, это всего лишь фейк.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как сообщают в отзывах Steam, после покупки за 1500 рублей игроки получают бесплатный лаунчер настоящей Escape From Tarkov, в котором необходимо ещё раз купить игру. Геймеры уже рассказали о фейковой игре разработчикам из Battlestate Games, так что в скором времени страница наверняка пропадёт из сервиса Valve.