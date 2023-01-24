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1 час назад

В Steam появилась фейковая страница игры Escape From Tarkov

Чемпионат.com

24 января в Steam появилась страница Escape From Tarkov — популярного хардкорного шутера от российской студии Battlestate Games. Пользователи сперва очень удивились молчаливому выходу проекта такого масштаба, однако вскоре всё встало на свои места: оказывается, это всего лишь фейк.

В Steam появилась фейковая страница игры Escape From Tarkov
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщают в отзывах Steam, после покупки за 1500 рублей игроки получают бесплатный лаунчер настоящей Escape From Tarkov, в котором необходимо ещё раз купить игру. Геймеры уже рассказали о фейковой игре разработчикам из Battlestate Games, так что в скором времени страница наверняка пропадёт из сервиса Valve.

Настоящая Escape From Tarkov продаётся только через официальный сайт проекта. Глава компании Никита Буянов уже рассказывал, что до Steam игра скорее всего доберётся лишь после выхода версии 1.0.

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