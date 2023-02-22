Пять лучших настольных игр на ПК

Настольные игры — разнообразное, захватывающее, но не самое бюджетное хобби на свете. К счастью, существует и другой способ познакомиться с миром настолок: при помощи их цифровых версий, которые регулярно выходят на ПК и мобильных платформах. Мы собрали список из пяти отличных настольных игр, в которые можно поиграть на компьютере.

Фото: Steam Steam

Gloomhaven

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Gloomhaven, на русском изданная под названием «Мрачная Гавань», пять лет как держит титул настольной игры номер один по версии портала BoardGameGeek. Правда, из-за крайне высокой цены далеко не каждому по карману физическая копия игры — и здесь как раз выручает цифровой порт, в прошлом году вышедший из раннего доступа Steam. Gloomhaven — великолепный тактический dungeon crawler, который поражает качеством и количеством контента даже по меркам лучших компьютерных игр. Если вы любите пошаговые тактики, то Gloomhaven способна затянуть на сотни часов: хоть в одиночной кампании, хоть в кооперативном сетевом режиме.

Steam

Twilight Struggle

Twilight Struggle тоже зависает на верхних строчках рейтинга BoardGameGeek, но значительно дольше: оригинальная настольная игра вышла еще в 2005 году, и за прошедшие почти 18 лет снискала репутацию одного из лучших варгеймов современности. Разработчики подали противостояние СССР и США в эпоху холодной войны в качестве карточной дуэли, где игроки соперничают за влияние над ключевыми точками мира. Игра добилась такого долголетия за счет впечатляющей глубины механик: Twilight Struggle считается одним из самых серьезных соревновательных снарядов в мире настолок. Легко играть, но бесконечно тяжело освоить в совершенстве.

Steam

Tabletop Simulator

Если вы готовы дать шанс лишь одной настольной игре на ПК, то пусть ей станет Tabletop Simulator — виртуальный стол, где можно бесплатно сыграть в тысячи самых разных настолок, а также вести партии в Dungeons & Dragons и другие ролевые игры. Подгрузив желаемую настольную игру из мастерской Steam, вы можете своими «руками» (то есть, мышью) перемещать игровые компоненты — или в сердцах перевернуть стол, если захочется. Tabletop Simulator так популярен, что даже сами настольные разработчики регулярно используют его для тестирования и демонстрации своих игр.

Steam

Root

Root может понравиться поклонникам необычных асимметричных стратегий. Игра посвящена противостоянию четырех фракций животных, которые борются за власть над родным лесом — но нюанс в том, что каждая из них работает по совершенно разным правилам и пользуется разными механиками. Например, воинственные коты застраивают свободные поляны лесопилками, гордые птицы должны выполнять устав, совершая строго определенные действия, мыши ведут партизанскую войну и готовят бунты на чужих полянах… А енот собирает экипировку и выполняет квесты, как главный герой какой-нибудь Skyrim.

Steam

Race for the Galaxy

Наконец, Race for the Galaxy — без пяти минут идеальная карточная стратегия, которая, как и Twilight Struggle, прошла проверку временем. Игрокам предстоит привести свои галактические империи к процветанию любыми доступными способами: от торговли и военной экспансии до изучения новых технологий. Race for the Galaxy каждый ход предлагает сложные решения, благодаря чему игра до сих пор пользуется популярностью среди опытных настольщиков.