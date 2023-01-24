Автор The Last of Us Нил Дракманн объяснил, чем сериал лучше игр

Он объяснил, что в сериале зараженные спорами монстры связаны между собой единым разумом, который помогает им определять приближение людей, когда они наступают на нити гриба кордицепса. Дракманн считает, что подобная механика отлично смотрелась бы в играх, однако разработчики не подумали об этом, когда создавали The Last of Us.