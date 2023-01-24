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1 час назад

Автор The Last of Us Нил Дракманн назвал преимущество сериала перед игрой

Газета.Ruиещё 1

Автор серии игр The Last of Us Нил Дракманн в интервью Variety заявил, что в новом сериале лучше реализовано поведение зараженных Щелкунов.

Автор The Last of Us Нил Дракманн объяснил, чем сериал лучше игр
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он объяснил, что в сериале зараженные спорами монстры связаны между собой единым разумом, который помогает им определять приближение людей, когда они наступают на нити гриба кордицепса. Дракманн считает, что подобная механика отлично смотрелась бы в играх, однако разработчики не подумали об этом, когда создавали The Last of Us.

«Это одна из тех идей, которую придумал режиссер Крэйг Мазин. Я сразу подумал, что она могла бы стать отличной механикой геймплея. Немного жалею, что ее не было в наших играх», — заявил Дракманн.

Игры,Нил Дракманн,
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