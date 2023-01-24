Названа дата выхода игры Curse of the Sea Rats

Студия Petoons и издательство PQube объявили дату релиза эпической «крысоидвании» Curse of the Sea Rats. Игра выходит 6 апреля на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Действие игры разворачивается в 1777 у побережья Ирландии. Пиратов, попавших в плен к Британской империи, ведьма-пиратка Флора Бёрн превращает в крыс. И теперь в обмен на свободу они должны выследить её — заодно это единственный способ вернуть человеческие тела.