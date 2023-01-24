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23 минуты назад

«Крысоидвания» Curse of the Sea Rats выходит 6 апреля

Игромания.ру

Студия Petoons и издательство PQube объявили дату релиза эпической «крысоидвании» Curse of the Sea Rats. Игра выходит 6 апреля на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One.

Названа дата выхода игры Curse of the Sea Rats
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие игры разворачивается в 1777 у побережья Ирландии. Пиратов, попавших в плен к Британской империи, ведьма-пиратка Флора Бёрн превращает в крыс. И теперь в обмен на свободу они должны выследить её — заодно это единственный способ вернуть человеческие тела.

Игроков ждут приключения в нелинейном мире, участвовать в которых можно как в одиночку, выбрав одного из четырёх персонажей, так и собрав друзей. На прохождение уйдёт около 12 часов. А увидеть особенности сражений можно в новом трейлере, посвящённом игровым боссам.

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