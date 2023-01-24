Геймерам младше 18 лет запретят играть в Fortnite на iOS

С 30 января пользователи, загрузившие Fortnite из App Store и Google Play, лишатся возможности запускать игру, если они младше 18 лет. Об этом сообщает The Verge.

«Начиная с 30 января, игроки Fortnite, использующие августовскую версию приложения 2020 года под номером 13.40, которая ранее была доступна на iOS, MacOS и в Google Play, больше не смогут тратить В-баксы и должны быть старше 18 лет, чтобы продолжить играть», — говорится в сообщении разработчиков.

Подобные ограничения связывают с тем, что в декабре студия Epic Games представила специальные аккаунты для детей в Fortnite, Rocket League и Fall Guys, которые получили определенные ограничения. Например, несовершеннолетний не сможет совершать внутриигровые покупки или пользоваться чатом, пока не получит согласия от родителя или опекуна.

В связи с тем, в 2020 году Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов приложений, уже установленные версии игры давно не обновлялись, а значит пользователи младше 18 лет не смогут активировать «детский аккаунт» и не смогут продолжить играть.

Скачать Fortnite на iOS более невозможно, однако пользователи могут запускать актуальную версию приложения в «облаке», используя сервисы Nvidia GeForce Now или Xbox Cloud Gaming.