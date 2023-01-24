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1 час назад

Геймерам младше 18 лет с 30 января запретят играть в Fortnite на iOS

Газета.Ruиещё 1

С 30 января пользователи, загрузившие Fortnite из App Store и Google Play, лишатся возможности запускать игру, если они младше 18 лет. Об этом сообщает The Verge.

Геймерам младше 18 лет запретят играть в Fortnite на iOS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Начиная с 30 января, игроки Fortnite, использующие августовскую версию приложения 2020 года под номером 13.40, которая ранее была доступна на iOS, MacOS и в Google Play, больше не смогут тратить В-баксы и должны быть старше 18 лет, чтобы продолжить играть», — говорится в сообщении разработчиков.

Подобные ограничения связывают с тем, что в декабре студия Epic Games представила специальные аккаунты для детей в Fortnite, Rocket League и Fall Guys, которые получили определенные ограничения. Например, несовершеннолетний не сможет совершать внутриигровые покупки или пользоваться чатом, пока не получит согласия от родителя или опекуна.

В связи с тем, в 2020 году Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов приложений, уже установленные версии игры давно не обновлялись, а значит пользователи младше 18 лет не смогут активировать «детский аккаунт» и не смогут продолжить играть.

Скачать Fortnite на iOS более невозможно, однако пользователи могут запускать актуальную версию приложения в «облаке», используя сервисы Nvidia GeForce Now или Xbox Cloud Gaming.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Fortnite попала в топ-3 самых токсичных игр 2022 года.

Игры,Google,Apple,
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