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30 минут назад

Мудрик стал самым быстрым игроком АПЛ в этом сезоне

Евро-футбол.Ру

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик в дебютном матче за клуб добился уникального достижения. По данным от статистической конторы Opta, разогнавшись до 36,63 километров в час, украинец стал самым быстрым игроком этого розыгрыша Английской премьер-лиги.

Мудрик стал самым быстрым игроком АПЛ в этом сезоне
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Напомним, дебют Мудрика состоялся в матче последнего тура чемпионата Англии против «Ливрпуля» на «Энфилде». Полузащитник появился на поле на 57-й минуте, заменив молодого воспитанника «синих» Льюиса Холла.

Ранее Мудрик мог перейти не в «Челси», а в другой лондонский клуб – «Арсенал», который сейчас лидирует в турнирной таблице. Тем не менее, «пенсионеры» выиграли гонку за украинцем.

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