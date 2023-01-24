Стримерша прошла Elden Ring при помощи силы мысли

Британо-канадская стримерша Пэрри «Perrikaryal» Карьял начала на своем Twitch-аккаунте проходить игру Elden Ring при помощи аппарата для снятия электроэнцефалографии (ЭЭГ) мозга, который позволяет ей управлять персонажем буквально силой мысли. Об этом сообщает издание GamesRadar.
Стримерша настроила аппарат ЭЭГ таким образом, что он начал преобразовывать электроимпульсы ее головного мозга в некоторые игровые команды, привязанные к определенным клавишам. Так Perrikaryal научилась творить заклинания в Elden Ring, а также использовать лечение при помощи силы мысли.
В видеофрагменте со стрима Perrikaryal, который завирусился в Twitter, девушка перед началом игры показывает, что у нее в руках нет контроллера, а под ногами – танцевального коврика, при помощи которого Elden Ring уже проходила другая стримерша. Затем девушка садится за компьютер, сосредотачивается на несколько мгновений, и персонаж атакует врага в Elden Ring магией.
Perrikaryal призналась, что настройка аппарата ЭЭГ и тренировка мозга отнимают много времени. Тем не менее девушка намерена пройти Elden Ring необычным способом полностью.
На Twitch-канал Perrikaryal подписаны более 10 тыс. человек. В своем профиле она написала, что ей «двадцать с небольшим» и что у нее есть степень магистра по психологии.
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