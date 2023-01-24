Стримерша прошла Elden Ring при помощи силы мысли

Британо-канадская стримерша Пэрри «Perrikaryal» Карьял начала на своем Twitch-аккаунте проходить игру Elden Ring при помощи аппарата для снятия электроэнцефалографии (ЭЭГ) мозга, который позволяет ей управлять персонажем буквально силой мысли. Об этом сообщает издание GamesRadar.

Фото: Steam Steam

Стримерша настроила аппарат ЭЭГ таким образом, что он начал преобразовывать электроимпульсы ее головного мозга в некоторые игровые команды, привязанные к определенным клавишам. Так Perrikaryal научилась творить заклинания в Elden Ring, а также использовать лечение при помощи силы мысли.

В видеофрагменте со стрима Perrikaryal, который завирусился в Twitter, девушка перед началом игры показывает, что у нее в руках нет контроллера, а под ногами – танцевального коврика, при помощи которого Elden Ring уже проходила другая стримерша. Затем девушка садится за компьютер, сосредотачивается на несколько мгновений, и персонаж атакует врага в Elden Ring магией.

Perrikaryal призналась, что настройка аппарата ЭЭГ и тренировка мозга отнимают много времени. Тем не менее девушка намерена пройти Elden Ring необычным способом полностью.

На Twitch-канал Perrikaryal подписаны более 10 тыс. человек. В своем профиле она написала, что ей «двадцать с небольшим» и что у нее есть степень магистра по психологии.