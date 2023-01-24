Китайская компания решила главную проблему Nintendo Switch

Фирма GuliKit, получившая известность среди геймеров благодаря беспроводному геймпаду KingKong Pro 2 для Nintendo Switch, выпустила ремонтный набор для официальных контроллеров Nintendo Joy-Con. Он позволяет заменить стандартные стики на магнитные, те самым значительно продлив срок службы устройства.
Пользователи Nintendo Switch уже много лет жалуются на дефективные стики Joy-Con: контроллеры часто начинают изнашиваться значительно раньше срока, что приводит к т.н. дрифту стиков. Проблема связана с тем, что большинство современных геймпадов, включая Joy-Con, используют потенциометры, которые со временем выходят из строя из-за физической нагрузки. Nintendo получила так много жалоб, что компании пришлось запустить программу по бесплатному ремонту контроллеров — однако обращение в сервисный центр далеко не всегда решает проблему.
Набор от GuliKit же построен на так называемом эффекте Холла: сменные стики вместо потенциометров используют магниты. Они не только засекают малейшие движения контроллера, но и никак не соприкасаются, что исключает возможность физического износа. Замену стиков можно провести своими руками при наличии нескольких инструментов — сам набор, куда входит два стика (по одному на каждый Joy-Con), можно заказать за $30.