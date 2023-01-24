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1 час назад

Известный инсайдер усомнился в существовании PS5 Pro

Игромания.ру

Популярный инсайдер Том Хендерсон прокомментировал слухи о возможном появлении новой версии PS5 в лице PS5 Pro или PS5 Slim.

Известный инсайдер усомнился в существовании PS5 Pro
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Хендерсон усомнился в том, что Sony планирует релиз подобных вариаций оригинальной платформы — в стиле прошлого поколения (PS4 Pro и PS4 Slim). По его сведениям, новая модель PS5 просто станет более дешёвой в производстве из-за съёмного дисковода, но наполнение у неё вряд ли будет отличаться.

Инсайдер считает, что производство первой версии PS5 прекратят к концу этого года, а над «вторым поколением» начнут работать с апреля и выпустят на рынок к этому сентябрю.

Старую модель якобы не будут полностью менять ещё и потому, что разработчики до сих пор не полностью реализовали её возможности. Вероятно, подразумевается, что многие игры всё ещё выходят с поддержкой прошлого поколения консолей. Кроме того, банально ещё не все смогли приобрести обычную PS5 из-за проблем с поставками в прошлом.

Напоследок Хендерсон добавил, что вторая версия PS5 будет визуально похожа на первую, а ещё на данный момент он чаще сталкивался со слухами о PS6, а не о PS5 Pro.

Игры,Том Хендерсон,
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