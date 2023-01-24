Разработчики Minecraft показали новинку патча 1.20

Художник студии Mojang показал нового моба Minecraft , который появится вместе с выходом обновления 1.20. Существо называется Нюхач — оно будет дружелюбным.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Этот моб выиграл в голосовании Minecraft Live 2022 и будет добавлен в обновлении 1.20.

В голосовании вместе с ним участвовали негодник и туфовый голем. Его тело похоже на окаменелость, которую можно встретить под землей. Согласно задумке, он вымерший. Однако если игрок найдет его яйцо, которое будет генерироваться в сундуках подводных руин, то Нюхача можно вырастить.

После вылупления он будет находить в земле древние семена и выкапывать клювом. С их помощью игрок сможет выращивать новое растение.