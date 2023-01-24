В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
35 минут назад

Ubisoft наняла разработчика Battlefield 5 для работы над инклюзивностью своих игр

Чемпионат.com

Ubisoft объявила о найме Бернда Димера — творческого директора Star Wars: Battlefront 2 и Battlefield 5. В компании он получил должность вице-президента по социальному опыту, где он будет отвечать за некие социальные элементы в играх корпорации.

Ubisoft наняла разработчика Battlefield 5 Димера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В Ubisoft заявили, что Димер поможет создать более инклюзивное, позитивное и привлекательное социальное пространство в играх компании. Сам разработчик отметил, что очень рад присоединиться к французскому гиганту и с нетерпением ждёт того, чтобы изменить сетевую составляющую проектов компании к лучшему.

Бернд Димер — один из ветеранов игровой индустрии, который также успел поработать над Horizon: Zero Dawn и серией Crysis. На протяжении своей карьеры специалист работал на разных должностях: от креативного директора до геймдизайнера.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители