Half-Life 2: Episode One получит фанатский VR-мод

Энтузиасты из команды The SourceVR Mod Team сообщили о планах релиза VR-мода для Half-Life 2: Episode One.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В честь этого они представили дебютный трейлер своего творения, которое планируется к выходу в первом квартале 2023 года. По словам создателей, они полностью перевели оригинал в виртуальную реальность, как ранее уже сделали с самой Half-Life 2.

Бета-версия VR-режима для той же самой Half-Life 2 появилась в Steam ещё 16 сентября прошлого года, причём для запуска подойдёт любая гарнитура с поддержкой SteamVR. Тот мод позволяет пройти весь проект от начала до конца с новыми возможностями.