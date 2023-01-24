Half-Life 2: Episode One получит фанатский VR-мод

Энтузиасты из команды The SourceVR Mod Team сообщили о планах релиза VR-мода для Half-Life 2: Episode One.
В честь этого они представили дебютный трейлер своего творения, которое планируется к выходу в первом квартале 2023 года. По словам создателей, они полностью перевели оригинал в виртуальную реальность, как ранее уже сделали с самой Half-Life 2.
Бета-версия VR-режима для той же самой Half-Life 2 появилась в Steam ещё 16 сентября прошлого года, причём для запуска подойдёт любая гарнитура с поддержкой SteamVR. Тот мод позволяет пройти весь проект от начала до конца с новыми возможностями.
Прошлый VR-режим основной игры собрал 97% положительных отзывов в Steam, поэтому у мода для «первого эпизода» есть высокие шансы получить такую же любовь аудитории.