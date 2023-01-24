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1 час назад

Half-Life 2: Episode One получит фанатский VR-мод уже в этом году

Игромания.ру

Энтузиасты из команды The SourceVR Mod Team сообщили о планах релиза VR-мода для Half-Life 2: Episode One.

Half-Life 2: Episode One получит фанатский VR-мод
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В честь этого они представили дебютный трейлер своего творения, которое планируется к выходу в первом квартале 2023 года. По словам создателей, они полностью перевели оригинал в виртуальную реальность, как ранее уже сделали с самой Half-Life 2.

Бета-версия VR-режима для той же самой Half-Life 2 появилась в Steam ещё 16 сентября прошлого года, причём для запуска подойдёт любая гарнитура с поддержкой SteamVR. Тот мод позволяет пройти весь проект от начала до конца с новыми возможностями.

Прошлый VR-режим основной игры собрал 97% положительных отзывов в Steam, поэтому у мода для «первого эпизода» есть высокие шансы получить такую же любовь аудитории.

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