Авторы Genshin Impact готовят к релизу космическую ролевую игру

Компания HoYoverse, издавшая популярную игру Genshin Impact, рассказала, что 10 февраля этого года стартует финальный этап закрытого бета-тестирования космической ролевой игры Honkai: Star Rail.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отмечается, что в рамках бета-теста будут представлены новые персонажи, локации и игровые функции для большего погружения в игровой процесс и сюжетную линию проекта. Регистрация на финальное закрытое бета-тестирование доступна на официальном сайте.

В ролике, посвящённом финальному этапу бета-тестирования, можно увидеть основных персонажей игры и различные локации.

В рамках финального закрытого бета-теста игроки смогут познакомиться с основным сюжетом на космической станции «Герта», отправиться в экспедицию на Ярило-VI и посетить корабль Лофу Сяньчжоу.