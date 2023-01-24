Руководитель WoW Classic покинул Blizzard

По данным издания Bloomberg, один из ведущих разработчиков World of Warcraft Classic покинул Blizzard Entertainment после протеста против внутренней системы оценки сотрудников.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Брайан Бирмингем являлся ведущим программным инженером и одним из руководителей WoW Classic. Он открыто выступил против политики Activision Blizzard King, которая вынуждает руководство оценивать производительность труда сотрудников, выполняя обязательную квоту — 5% сотрудников должны получить низкую оценку эффективности (developing).

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Это означает не совсем справедливую систему, которая может сталкивать сотрудником между собой, создавать токсичную рабочую атмосферу и лишать определённое количество людей бонусов — судя по квоте, настоящий уровень эффективности мог не всегда играть роль. Сообщается, что несколько руководителей World of Warcraft просили выдать им низкий рейтинг вместо других членов команды, но получили отказ.

Как утверждают СМИ, перед уходом Бирмингем заявил, что больше не хочет работать на Blizzard, если та продолжит задействовать токсичную политику оценки. Сам он утверждает, что был бы рад бороться с системой изнутри.

При этом Бирмингем не призывает людей бойкотировать проекты компании. По его словам, плохое руководство сидит в ABK. Именно оно заставило выпустить два последних дополнения WoW раньше времени.

Bloomberg подтверждает, что руководители Activision в последнее время стали играть большую роль в делах Blizzard, подталкивая компанию к сокращению расходов и более быстрому выпуску игр. Бирмингема якобы просили сохранять процесс в тайне, но он отказался.

Представитель Blizzard рассказал, что процесс оценки сотрудников был разработан для поддержки «превосходства в работе» и «гарантии того, что сотрудники, не соответствующие ожиданиям в отношении производительности труда, получат честные отзывы, дифференцированную компенсацию и план по улучшению работы». Кроме того, процесс оценки включает в себя обсуждения с несколькими менеджерами, исход которых может повысить или понизить рейтинг.