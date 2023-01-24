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1 час назад

Инсайдер: первый трейлер GTA 6 могут показать осенью 2023 года

Газета.Ruиещё 1

Авторитетный инсайдер Том Хендерсон считает, что первый трейлер Grand Theft Auto VI покажут в октябре или ноябре 2023 года. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

Инсайдер: первый трейлер GTA 6 могут показать осенью 2023 года
Фото: RockstarRockstar

«Основываясь на прошлых премьерах, предполагаю, что трейлер будет показан в последнюю неделю октября или в первую неделю ноября 2023 года перед отчетом Take-Two о доходах за второй квартал 2024 года», — считает Хендерсон.

Инсайдер полагает, что выход полноценного трейлера Grand Theft Auto VI стоит ожидать осенью, так как разработчики Rockstar Games в последние годы выпускают ролики перед финансовым отчетом издателя в лице Take-Two. Пользователи сети придерживаются такого же мнения, так как первый трейлер GTA 5 был показан в октябре 2011 года, а дебютный трейлер Red Dead Redemption 2 вышел в октябре 2016 года. Из этого следует, что премьера трейлера следующей GTA может состояться осенью.

Кроме того, Хендерсон отметил, что в качестве даты выхода игры может быть назван 2024 год, однако ее релиз может быть отложен на год. Он объясняет это тем, что к 2025 году популярность консолей текущего поколения дойдет до того уровня, что позволит GTA 6 стать на них хитом.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что хакеры научились забирать виртуальные доллары игроков в GTA Online.

Игры,Том Хендерсон,
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