В Steam стартовал фестиваль «Строительства баз» со скидками на игры

В Steam недавно стартовал фестиваль «Строительства баз», в рамках которого различные игры получили весомые скидки.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В акции, как подсказывает её название, участвуют проекты с элементами градостроительства или возможностью развивать собственную базу. В частности, по сниженной цене можно приобрести такие игры как Frostpunk, Northgard, Planet Coaster, Valheim и так далее. При этом некоторые скидки доходят до 75%.

Ещё пользователи могут попробовать демо-версии старых и новых градостроительных проектов разных жанров вроде Factorio, The Riftbreaker или Stardeus. А ещё для желающих появились специальные тематические профили.