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44 минуты назад

В Steam стартовал фестиваль «Строительства баз» со скидками на игры

Игромания.ру

В Steam недавно стартовал фестиваль «Строительства баз», в рамках которого различные игры получили весомые скидки.

В Steam стартовал фестиваль «Строительства баз» со скидками на игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В акции, как подсказывает её название, участвуют проекты с элементами градостроительства или возможностью развивать собственную базу. В частности, по сниженной цене можно приобрести такие игры как Frostpunk, Northgard, Planet Coaster, Valheim и так далее. При этом некоторые скидки доходят до 75%.

Ещё пользователи могут попробовать демо-версии старых и новых градостроительных проектов разных жанров вроде Factorio, The Riftbreaker или Stardeus. А ещё для желающих появились специальные тематические профили.

При этом сам фестиваль будет актуален всю ближайшую неделю и завершится уже 30 января в 21:00 МСК.

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