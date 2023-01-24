Оценки и мнения журналистов о Forspoken — новой игре авторов Final Fantasy XV

24 января состоялся релиз Forspoken — нового проекта от Square Enix и студии Luminous Productions, авторов Final Fantasy XV. События игры рассказывают историю Фрей: юной девушки, которая попадает из родного Нью-Йорка в абсолютно чужой, но поразительно красивый фэнтезийный мир, ставший жертвой жуткой болезни. Главной героине волею судеб предстоит спасти королевство, пользуясь широким арсеналом заклинаний и магическим паркуром, который помогает ей преодолевать огромные расстояния. Несмотря на любопытные трейлеры, большинство критиков встретило игру весьма прохладно — средний балл Forspoken на Metacritic не дотягивает и до 70.

Фото: Steam Steam

Жанр: action-RPG

Разработчик: Luminous Productions

Издатель: Square Enix

Дата выхода: 24 января 2023

Платформы: ПК, PS5

Видео дня

Gaming Nexus — 9,5/10

Forspoken невероятна. Она предлагает огромное множество заклинаний, предметов экипировки, сражений, боссов и сюжет, способный соперничать с лучшими сценариями в истории видеоигр. Она не просто подтверждает, что Square Enix вновь в форме — студия всегда показывала высший класс, и продолжит удивлять еще долгое время.

Wccftech — 7/10

Forspoken — неплохой экшен, который раскрывается лучше всего, когда игрок путешествует по миру и уничтожает врагов крутыми заклинаниями. Правда, основные задания и опциональный контент оставляют желать лучшего, ролевые системы ощущаются слабыми, да и графика не такая продвинутая, как обещали ранние трейлеры. Из-за этого большая часть потенциала Forspoken так и осталась не реализованной. Тем не менее, если игра вдруг попадет в библиотеку одного из подписочных сервисов или получит большую скидку, поклонникам жанра не стоит проходить мимо.

Steam

Game Informer

Сюжет и боевые механики Forspoken не достигают тех же высот, что паркур и исследование мира, но, к счастью, последние два элемента составляют большую часть игры. После прохождения 15-часовой сюжетной кампании вы оставите после себя мир, полный интересных закутков и примечательных мест. История Forspoken вряд ли кому-то запомнится, но мобильность главной героини наверняка придется по душе многим.

IGN — 6/10

Forspoken — одна из тех игр, что вы наверняка уже не раз видели. Стереотипный сюжет фэнтези-сюжет, гигантский открытый мир, до отказа набитый однотипными опциональными заданиями. Сражения выглядят зрелищно и не надоедают на протяжении сравнительно короткого прохождения, да и сами по себе бои заставляют игрока импровизировать, пускай и разнообразие врагов не слишком впечатляет. Механика паркура тоже вполне рабочая, хотя мир, по которому разработчики предлагают бегать, больше похож на ведро камней, которое прогнали через несколько фото-фильтров. Пожалуй, кому-то этого хватит, чтобы потратить на Forspoken десятки часов.