Директор по дизайну Dead Island 2 перешел на работу в Ubisoft

Директор по дизайну Dead Island 2 Бёрнд Димер перешёл на работу в Ubisoft, где будет помогать развивать социальные внутриигровые элементы грядущих проектов.
Причём речь не обязательно идёт о поддержке игр-сервисов вроде The Division 2 или Riders Republic — задачи могут подразумевать даже добавление фото-мода в различные новинки студии. В пресс-релизе Ubisoft отметила, что подобные социальные «опыты» позволяют находить дополнительную аудиторию среди пользователей.
Сам Димер работает в индустрии уже около 20 лет, сотрудничал в прошлом с DICE, Guerilla Games и Yager Interactive. В последнее время он занимал пост творческого директора в Improbable Games. Сам автор добавил, что горд присоединиться к Ubisoft и планирует достойно развивать своё направление.
При этом сама Ubisoft сейчас страдает на фоне финансовых проблем — компания уже отменила три игры и снова перенесла Skull & Bones. Кроме того, по данным СМИ, внутри Ubisoft уже прошли сокращения, а её предложениями о слиянии и продаже не заинтересовался никто из представителей индустрии.