Директор по дизайну Dead Island 2 перешел на работу в Ubisoft

Директор по дизайну Dead Island 2 Бёрнд Димер перешёл на работу в Ubisoft, где будет помогать развивать социальные внутриигровые элементы грядущих проектов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Причём речь не обязательно идёт о поддержке игр-сервисов вроде The Division 2 или Riders Republic — задачи могут подразумевать даже добавление фото-мода в различные новинки студии. В пресс-релизе Ubisoft отметила, что подобные социальные «опыты» позволяют находить дополнительную аудиторию среди пользователей.

Сам Димер работает в индустрии уже около 20 лет, сотрудничал в прошлом с DICE, Guerilla Games и Yager Interactive. В последнее время он занимал пост творческого директора в Improbable Games. Сам автор добавил, что горд присоединиться к Ubisoft и планирует достойно развивать своё направление.