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1 час назад

Спидраннер 50 раз прошёл The Legend of Zelda: Breath of the Wild меньше, чем за сутки

Чемпионат.com

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — одна из самых больших и длинных игр в индустрии. Но если вы спидраннер, то для вас не никаких границ. Геймер под ником Player 5 на прямой трансляции прошёл проект 50 раз менее, чем за сутки.

Геймер 50 раз прошел The Legend of Zelda: Breath of the Wild за 22 часа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Player 5 поставил себе цель — пройти Breath of the Wild как можно большее количество раз за сутки. В итоге ушло чуть больше 22 часов. Самое быстрое прохождение заняло у спидраннера 24 минуты и 16 секунд, а среднее время составило 25 минут и 23 секунды.

Twitter

Как отметил спидраннер, за оставшиеся полтора часа он бы успел пройти игру ещё несколько раз, но решил остановиться на красивой цифре.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild доступна только на Nintendo Switch, а сиквел, Tears of the Kingdom, выйдет 12 мая 2023 года.

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