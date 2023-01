Геймер 50 раз прошел The Legend of Zelda: Breath of the Wild за 22 часа

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — одна из самых больших и длинных игр в индустрии. Но если вы спидраннер, то для вас не никаких границ. Геймер под ником Player 5 на прямой трансляции прошёл проект 50 раз менее, чем за сутки.

Player 5 поставил себе цель — пройти Breath of the Wild как можно большее количество раз за сутки. В итоге ушло чуть больше 22 часов. Самое быстрое прохождение заняло у спидраннера 24 минуты и 16 секунд, а среднее время составило 25 минут и 23 секунды.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild доступна только на Nintendo Switch, а сиквел, Tears of the Kingdom, выйдет 12 мая 2023 года.