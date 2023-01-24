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28 минут назад

Пароботы в шахте: анонсирован градостроительный симулятор SteamWorld Build

Игромания.ру

Thunderful Games и студия The Station анонсировали градостроительный симулятор SteamWorld Build, новую игру популярной серии SteamWorld. Проект должен выйти в этом году на PC, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В Steam уже доступно демо игры.

Анонсирован выход градостроительного симулятора SteamWorld Build
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В SteamWorld Build игрокам предстоит стать архитекторами настоящего шахтёрского городка, создав поселение для граждан-пароботов. В этом им помогут как различные природные ресурсы с поверхности, так и обильные руды под землёй. Активное исследование заброшенной шахты принесёт свои плоды, ведь, по слухам, там можно отыскать древние технологии, которые содержат ключ к спасению от надвигающейся гибели.

При этом игрокам придётся заниматься не только строительством и добычей ресурсов, но и управлением своего города, удовлетворяя потребности местных жителей и защищая своих рабочих от разных напастей.

Интерфейс и механика SteamWorld Build рассчитаны как на опытных пользователей, так и на новичков. Игра порадует тремя хорошо сбалансированными уровнями сложности и пятью характерными картами, вдохновлёнными SteamWorld и усыпанными различными секретами.

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