Анонсирован выход градостроительного симулятора SteamWorld Build

Thunderful Games и студия The Station анонсировали градостроительный симулятор SteamWorld Build, новую игру популярной серии SteamWorld. Проект должен выйти в этом году на PC, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. В Steam уже доступно демо игры.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В SteamWorld Build игрокам предстоит стать архитекторами настоящего шахтёрского городка, создав поселение для граждан-пароботов. В этом им помогут как различные природные ресурсы с поверхности, так и обильные руды под землёй. Активное исследование заброшенной шахты принесёт свои плоды, ведь, по слухам, там можно отыскать древние технологии, которые содержат ключ к спасению от надвигающейся гибели.

При этом игрокам придётся заниматься не только строительством и добычей ресурсов, но и управлением своего города, удовлетворяя потребности местных жителей и защищая своих рабочих от разных напастей.