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52 минуты назад

Миллионы игроков лишились доступа к World of Warcraft

Газета.Ru

В ночь с 23 на 24 января 2023 года в Китае остановились сервера одной из самых популярных в мире онлайн-игр World of Warcraft, из-за чего миллионы людей потеряли доступ к своим аккаунтам. Закрытие проекта случилось после конфликта между Activision Blizzard и ее китайским партнером NetEase. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Миллионы игроков лишились доступа к World of Warcraft
Фото: BlizzardBlizzard

Детали конфликта между американской и китайской компаниями, которые сотрудничали 14 лет, не раскрываются. По данным Bloomberg, организации не смогли договориться о финансовых условиях сотрудничества, а также прийти к консенсусу в вопросах прав на интеллектуальную собственность и обработку персональных данных китайских игроков.

В конце 2022 года глава NetEase Саймон Чжу заявил, что его компания никогда не претендовала на франшизы Activision Blizzard. В своем манифесте Чжу также написал, что в конфликте виноват всего один «придурок». Тогда СМИ и геймеры предположили, что Чжу имел в виду генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика.

Кроме World of Warcraft, после 23 января в Китае также перестали работать сервера других онлайн-игр Activision Bliizzard вроде Overwatch, Hearthstone и Diablo III. Геймерам, которые не хотят терять прогресс, накопленный в играх за много лет, Activision Blizzard предложила перенести свои аккаунты на другие сервера при помощи специального сервиса. В NetEase предупредили игроков, что не могут гарантировать безопасность хранения их данных после этой процедуры.

Игры,Бобби Котик,
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