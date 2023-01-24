Миллионы игроков лишились доступа к World of Warcraft

В ночь с 23 на 24 января 2023 года в Китае остановились сервера одной из самых популярных в мире онлайн-игр World of Warcraft, из-за чего миллионы людей потеряли доступ к своим аккаунтам. Закрытие проекта случилось после конфликта между Activision Blizzard и ее китайским партнером NetEase. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Фото: Blizzard Blizzard

Детали конфликта между американской и китайской компаниями, которые сотрудничали 14 лет, не раскрываются. По данным Bloomberg, организации не смогли договориться о финансовых условиях сотрудничества, а также прийти к консенсусу в вопросах прав на интеллектуальную собственность и обработку персональных данных китайских игроков.

В конце 2022 года глава NetEase Саймон Чжу заявил, что его компания никогда не претендовала на франшизы Activision Blizzard. В своем манифесте Чжу также написал, что в конфликте виноват всего один «придурок». Тогда СМИ и геймеры предположили, что Чжу имел в виду генерального директора Activision Blizzard Бобби Котика.