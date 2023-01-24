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1 час назад

В сериале The Last of Us нашли отсылку на Uncharted 4

Чемпионат.com

23 января состоялась премьера второго эпизода сериала The Last of Us. Режиссёром серии выступил Нил Дракманн — создатель оригинальной игры и один из авторов серии Uncharted.

В сериале The Last of Us нашли отсылку на Uncharted 4
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Самые внимательные пользователи тут же углядели в серии отсылку на культовую приключенческую серию: речь идёт о зажигалке Тесс в одной из сцен. Оказывается, точно такую же носил и Сэм Дрейк, брат Нейтана из Uncharted 4. Чуть позже студия Naughty Dog подтвердила предположение фанатов.

Зажигалка Тесс в The Last of Us

HBO

Зажигалка Сэма Дрейка в Uncharted 4

Sony

Говорить о том, что события Uncharted 4 и The Last of Us происходят в той же вселенной, пока рано, однако отсылка довольно очевидна. Кто знает, какие ещё интересные пасхалки авторы спрятали в дальнейших эпизодах.

Третий эпизод The Last of Us выйдет 30 января. Финальная серия шоу выйдет 12 марта.

Игры,Нил Дракманн,
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