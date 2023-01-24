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1 час назад

Microsoft вызвала PlayStation в суд для защиты против иска ФТК

Игромания.ру

Microsoft готовится к судебному процессу против Федеральной торговой комиссии США (ФТК), которая пытается заблокировать сделку с Activision Blizzard. И одним из защитников компании может стать Sony Interactive Entertainment — если она ответит на повестку до 27 января.

Microsoft вызвала Sony в суд по делу о покупке Activision Blizzard
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно документам, Microsoft надеется, что Sony раскроет в суде подробности производственного процесса по созданию игр PlayStation. При этом часть информации может оказаться конфиденциальной, поэтому Sony вряд ли хотела бы делиться чем-то подобным с конкурентами. Напомним, что SIE является самым активным противником сделки Microsoft и Activision Blizzard.

Сама ФТК опасается, что слияние с Activision Blizzard позволит Microsoft доминировать на нескольких игровых рынках, что в итоге приведёт к снижению конкурентности. При этом компании уже получили одобрение Европейской федерации разработчиков игр и регуляторов ряда стран.

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня этого года. Она оценивается в 68,7 млрд долларов.

Игры,Microsoft,
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