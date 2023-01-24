Microsoft вызвала Sony в суд по делу о покупке Activision Blizzard

Microsoft готовится к судебному процессу против Федеральной торговой комиссии США (ФТК), которая пытается заблокировать сделку с Activision Blizzard. И одним из защитников компании может стать Sony Interactive Entertainment — если она ответит на повестку до 27 января.

Согласно документам, Microsoft надеется, что Sony раскроет в суде подробности производственного процесса по созданию игр PlayStation. При этом часть информации может оказаться конфиденциальной, поэтому Sony вряд ли хотела бы делиться чем-то подобным с конкурентами. Напомним, что SIE является самым активным противником сделки Microsoft и Activision Blizzard.

Сама ФТК опасается, что слияние с Activision Blizzard позволит Microsoft доминировать на нескольких игровых рынках, что в итоге приведёт к снижению конкурентности. При этом компании уже получили одобрение Европейской федерации разработчиков игр и регуляторов ряда стран.