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57 минут назад

Авторы Marvel's Midnight Suns показали геймплей за Дэдпула

Игромания.ру

Создатели Marvel's Midnight Suns опубликовали ознакомительный ролик, посвящённый игровому процессу за Дэдпула.

Авторы Marvel's Midnight Suns показали геймплей за Дэдпула
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главный навык Дэдпула называется En Fuego, который накапливается с каждым нокаутом противников. En Fuego увеличивает силу способностей героя вроде урона от Death from Above («Смерть свыше») или Weak («Слабость»).

Кроме того, Дэдпул может дразнить своих врагов, получая Resist («Сопротивление») на каждый запас En Fuego, и использовать умение Pain Pinata («Пиньята боли»), которое выбирает цель и наносит урон всем врагам в области. Одна из его самых мощных способностей — это Burning Sensation («Жжение»), которая наносит огромный урон по одной цели, удваивая его за счёт каждого запаса En Fuego.

Что касается пассивных умений, то Staying Alive («Оставаясь в живых») Дэдпула может с каждым ходом восстанавливать 15% от максимального уровня здоровья. Улучшение умения приведёт к восстановлению дополнительного здоровья.

Напомним, что Дэдпул появится в Marvel's Midnight Suns уже 26 января — вместе с первым расширением сезонного пропуска, The Good, The Bad, and The Undead.

Сама игра вышла в прошлом году на PS5, Xbox Series и PC. В будущем ожидаются версии для PS4, Xbox One и Switch. К слову, Marvel's Midnight Suns вошла в наш список лучших стратегий/тактик 2022 года.

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