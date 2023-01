Авторы Marvel's Midnight Suns показали геймплей за Дэдпула

Главный навык Дэдпула называется En Fuego, который накапливается с каждым нокаутом противников. En Fuego увеличивает силу способностей героя вроде урона от Death from Above («Смерть свыше») или Weak («Слабость»).

Напомним, что Дэдпул появится в Marvel's Midnight Suns уже 26 января — вместе с первым расширением сезонного пропуска, The Good, The Bad, and The Undead.