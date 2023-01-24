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11 минут назад

В Китае отключат серверы легендарной World of Warcraft из-за конфликта между издателем и местной компанией

Ferra.ruиещё 3

В октябре 2022 года издатель легендарных игр World of Warcraft (WoW), Overwatch, Diablo III и Hearthstone компания Blizzard и её китайский партнёр NetEase должны были продлить договор о сотрудничестве.

В Китае полностью выключили серверы World of Warcraft и Overwatch 2
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Но в силу конфликта к соглашению так и не пришли. Согласно предыдущему договору, срок сотрудничества истекал 24 января 2023 года. И вот этот день настал: одна из самых огромных мировых аудиторий игры World of Warcraft лишалась проекта. Отмечается, что игра за 14 лет присутствия в Китае стала символом нескольких поколений.

Разумеется, поклонники WoW негативно восприняли эту новость. Но решения на данный момент не существует.

Со своей стороны Blizzard сообщила, что китайские геймеры моментально восстановят все свои данные и достижения в играх, как только NetEase продлит договор.

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