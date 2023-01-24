В Китае полностью выключили серверы World of Warcraft и Overwatch 2

В октябре 2022 года издатель легендарных игр World of Warcraft (WoW), Overwatch, Diablo III и Hearthstone компания Blizzard и её китайский партнёр NetEase должны были продлить договор о сотрудничестве.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Но в силу конфликта к соглашению так и не пришли. Согласно предыдущему договору, срок сотрудничества истекал 24 января 2023 года. И вот этот день настал: одна из самых огромных мировых аудиторий игры World of Warcraft лишалась проекта. Отмечается, что игра за 14 лет присутствия в Китае стала символом нескольких поколений.

Разумеется, поклонники WoW негативно восприняли эту новость. Но решения на данный момент не существует.