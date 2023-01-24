В Fortnite добавили Айзека Кларка из Dead Space

Айзек Кларк пополнил ряды видеоигровых легенд в Fortnite — главный герой франшизы Dead Space теперь доступен в популярной королевской битве. Его можно приобрести только за реальные деньги. В США за $ 12, а в Турции — за 79 лир.
В комплект входят:
Хоррор значительно переосмыслит оригинал, изменив ряд геймплейных и сюжетных особенностей, но в целом «останется верен первоисточнику». Первые впечатления журналистов оказались положительными. Обзоры ожидаются до релиза, но точной даты нет.
Ремейк Dead Space выходит уже в пятницу, 27 января, а предзагрузка начнётся вечером 25-го числа.