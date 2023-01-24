Релиз The Dark Pictures: Switchback VR отложили до 16 марта

Студия Supermassive Games объявила, что не выпустит The Dark Pictures: Switchback VR в намеченный ранее срок, 22 февраля. Новый проект создателей The Quarry и Until Dawn появится 16 марта, почти на месяц позже запланированного.
Как объяснили разработчики, для них было очень важно показать свой проект первым же покупателям нового устройства виртуальной реальности PlayStation VR2. Но не менее важным авторы считают качество игры.
Switchback VR разработчики рассматривают как самый амбициозный на сегодняшний день проект студии для виртуальной реальности. Он проведет игроков через пять обширных миров по будоражащим маршрутам американских горок, основанным на реалиях серии Dark Pictures. В ближайшее время нам обещают показать их в геймплейном трейлере.