Релиз The Dark Pictures: Switchback VR отложили до 16 марта

Студия Supermassive Games объявила, что не выпустит The Dark Pictures: Switchback VR в намеченный ранее срок, 22 февраля. Новый проект создателей The Quarry и Until Dawn появится 16 марта, почти на месяц позже запланированного.

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Как объяснили разработчики, для них было очень важно показать свой проект первым же покупателям нового устройства виртуальной реальности PlayStation VR2. Но не менее важным авторы считают качество игры.