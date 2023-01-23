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23 января

Team Liquid вышла на мэйджор по Dota 2 в Перу

Чемпионат.com

Европейский состав Team Liquid по Dota 2 стал вторым участником глобального турнира The Lima Major 2023, который пройдёт в столице Перу.

Team Liquid вышла на мэйджор по Dota 2 в Перу
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Жидкие» обеспечили себе минимум четвёртое место в рамках текущего сезона региональной лиги Dota Pro Circuit. Это случилось после того, как Entity проиграла матч с OG и лишилась теоретических шансов догнать Team Liquid.

Глобальный турнир The Lima Major 2023 по Dota 2 пройдёт с 22 февраля по 5 марта в Лиме, Перу. Призёры региональных лиг Dota Pro Circuit разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс. и 1900 рейтинговых очков.

Ранее путёвку на первый мэйджор сезона получила китайская Team Aster, которая также победила в первых пяти матчах региональной лиги.

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