Trek to Yomi и Life is Strange 2 выйдут на Nintendo Switch

На следующей неделе библиотека игр для Nintendo Switch расширится ещё двумя проектами. Уже 30 января Devolver Digital и разработчики из Flying Wild Hog выпустят на консоли самурайский экшен Trek to Yomi.

Изначально релиз игры на PlayStation, Xbox и PC состоялся в прошлом мае. Критики оценили визуальный ряд Trek to Yomi, но остались недовольны её геймплеем.

А ещё через несколько дней после этого, 2 февраля, на Nintendo Switch выйдет приключение Life Is Strange 2. Сюжет игры рассказывает о двух братьях, сбежавших из дома из-за трагических событий. Скрываясь от полиции, они отправляются искать убежища в Мексику, на родину их отца.