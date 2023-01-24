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1 час назад

Trek to Yomi и Life is Strange 2 на следующей неделе выйдут на Nintendo Switch

Игромания.ру

На следующей неделе библиотека игр для Nintendo Switch расширится ещё двумя проектами. Уже 30 января Devolver Digital и разработчики из Flying Wild Hog выпустят на консоли самурайский экшен Trek to Yomi.

Trek to Yomi и Life is Strange 2 выйдут на Nintendo Switch
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально релиз игры на PlayStation, Xbox и PC состоялся в прошлом мае. Критики оценили визуальный ряд Trek to Yomi, но остались недовольны её геймплеем.

А ещё через несколько дней после этого, 2 февраля, на Nintendo Switch выйдет приключение Life Is Strange 2. Сюжет игры рассказывает о двух братьях, сбежавших из дома из-за трагических событий. Скрываясь от полиции, они отправляются искать убежища в Мексику, на родину их отца.

Эпизодическая игра изначально стартовала в 2018 году.

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