Названы сроки выхода PlayStation 5 Pro

Sony намерена выпустить Pro-версию приставки PS5 через два с половиной года после выхода оригинальной модели. Об этом сообщает издание PhonAndroid.

Журналисты медиа сослались на анонимного инсайдера, который назвал сроки выхода новой приставки Sony. По словам источника, японская корпорация намерена запустить консоль PlayStation 5 Pro в апреле 2023 года.

Также специалист сообщил, что главной особенностью новой консоли окажется система жидкостного охлаждения. Обычно подобные системы встречаются в игровых компьютерах. Автор уточнил, что внедрение жидкостного охлаждения может означать, что приставка окажется заметно мощнее консоли PlayStation 5.

По словам авторов, сообщивший данные о будущей консоли Sony источник пожелал сохранить анонимность, однако ранее он точно предсказывал информацию о приставках компании. Корпорация никак не комментировала существование PS5 Pro. Журналисты отметили, что если запуск устройства действительно намечен на весну 2023 года, то в ближайшее время Sony выступит с анонсом.