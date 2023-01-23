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18 минут назад

Названы сроки выхода PlayStation 5 Pro

Lenta.ru

Sony намерена выпустить Pro-версию приставки PS5 через два с половиной года после выхода оригинальной модели. Об этом сообщает издание PhonAndroid.

Названы сроки выхода PlayStation 5 Pro
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Журналисты медиа сослались на анонимного инсайдера, который назвал сроки выхода новой приставки Sony. По словам источника, японская корпорация намерена запустить консоль PlayStation 5 Pro в апреле 2023 года.

Также специалист сообщил, что главной особенностью новой консоли окажется система жидкостного охлаждения. Обычно подобные системы встречаются в игровых компьютерах. Автор уточнил, что внедрение жидкостного охлаждения может означать, что приставка окажется заметно мощнее консоли PlayStation 5.

По словам авторов, сообщивший данные о будущей консоли Sony источник пожелал сохранить анонимность, однако ранее он точно предсказывал информацию о приставках компании. Корпорация никак не комментировала существование PS5 Pro. Журналисты отметили, что если запуск устройства действительно намечен на весну 2023 года, то в ближайшее время Sony выступит с анонсом.

В конце 2022 года журналисты издания TechRadar сообщили, что следующая консоль PlayStation поколения получит новый твердотельный накопитель. Вероятно, быстрый SSD Gen 5 будет обеспечивать скорость передачи данных до 13 тысяч мегабайт в секунду.

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