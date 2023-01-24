В трейлере Forspoken заметили вырванные из контекста слова критиков

Оценки ролевого экшена Forspoken, нового творения Luminous Production и Square Enix, оказались довольно «прохладными». Критики пожаловались на банальный сюжет, пустой открытый мир и скучные задания. Кроме того, часть СМИ и блогеров вообще не получила ключи для обзора Forspoken.

Всё это наводит игроков на не очень приятные мысли. А теперь всплыла ещё одна любопытная деталь. Похоже, что небольшой релизный трейлер, который Square Enix выпустила несколько дней назад, может вводить игроков в заблуждение. Блогер Derek Lieu обратил внимание на то, что в ролике используются вырванные из контекста слова прессы.

Проверка показала, что эти слова относятся к положительному описанию конкретных аспектов Forspoken, но не ;самой игры. Однако трейлер создаёт ощущение, что критики хвалят именно полное приключение, а это уже можно рассматривать как не совсем честную рекламу.

Сами слова были взяты из превью журналистов, а цитата Game Informer вообще относится к реакции на трейлер, а не на сам проект.

Составить своё мнение игроки смогут уже совсем скоро, ведь Forspoken выходит сегодня на PlayStation 5 и PC. А пока можно ознакомиться с тестирование производительности игры на PlayStation 5, которое провёл специалист Digital Foundry.

Среди достоинств проекта он отметил быструю загрузку, дальность прорисовки и другие детали открытого мира, гибкую анимацию главной героини, эффекты на локациях, опции дисплея, настройки доступности и модели персонажей.

А вот критике подверглось всё остальное: освещение, спорная постановка и анимации в катсценах, качество изображения, проблемы со стабильностью, временами неотзывчивое управление и многое другое.