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43 минуты назад

Forspoken совсем не понравилась критикам. Игру уже называют худшей в 2023 году

Чемпионат.comиещё 1

Появились первые оценки Forspoken — первого крупного релиза 2023 года, который также стал консольным эксклюзивом PS5. Также игра появится на ПК. Вполне ожидаемо, оценки оказались низкими — сейчас на агрегаторах от 66 до 67 баллов. Это ниже результатов Gotham Knights (69 баллов).

Forspoken не понравилась критикам
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Глобально журналисты даже не находят особых причин похвалить новое творение команды Final Fantasy 15 — игра выглядит пресно, паркур оказался чрезмерно простым, открытый мир представляет из себя пустые пространства, а диалоги и сюжет вообще оставляют желать лучшего.

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Хоть какой-то похвалы удостоились сражения и применение магии. Откуда такие завышенные системные требования — абсолютно непонятно. При этом журналистам давали только версию для PS5 — на ПК экшен до сих пор никто не попробовал.

На прохождение основного сюжета уйдут скромные 10 часов, а с выполнением второстепенных заданий — на пять-десять часов больше. При этом многие жалуются на кривую сложность, когда ближе к финалу играть становится чрезмерно трудно. Боссы могут уничтожать с пары тычек, а персонажи даже не успевают начальные реплики закончить.

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В Polygon при этом отметили, что лучшая часть Forspoken — альтернативная концовка. Далее спойлеры, если не хотите знать, перестаньте читать. В ней главная героиня отказывается спасать сказочный мир и возвращается в реальный Нью-Йорк, где просто дальше продолжает жить.

А издание Eurogamer выпустило видеообзор экшена с заголовком «7 причин, почему Forspoken может стать худшей игрой 2023 года» — и это даже год толком не успел начаться.
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