Лучшие дома в Minecraft: подборка вариантов

Minecraft предлагает огромную свободу для творчества, но только самые отчаянные интерьер-дизайнеры готовы придумывать сложные, многоуровневые постройки с нуля. Если вы хотите обустроить красивое жилище и думаете, где бы почерпнуть вдохновение, то портал PC Gamer подготовил большую подборку отличных домов.

Фото: Mojang Mojang

Простая деревянная хижина

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Блогер TheMythicalSausage создал идеальную хижину. Домик размеров 8х8 блоков отлично выглядит и потребует совсем немного времени на постройку, что делает его отличным жилищем на случай, если вы только начали игру в режиме выживания.

Стартовый дом из камня и дерева

Этот дом от Minecraft Today также прост в строительстве и не требует большого объема ресурсов, но смотрится очень уютно. По большей части он строится из камня и дуба, но Minecraft Today также добавил небольшой садик у парадного входа и большое стеклянное окно, из которого открывается неплохой вид на окрестности.

Minecraft Today

Стартовый дом с входом в шахту

Уютный, функциональный дом из дерева и камня от блогера Foxel: на втором этаже можно обустроить спальню, на первом — мастерскую, которая переходит прямо в шахту с вагонетками. Последние опциональны, если вы еще не нашли нужные ресурсы.

Осенняя деревянная хижина

Если вы любите тематические здания, то вам наверняка понравится теплый осенний домик от Zaypixel. Изнутри он смотрится ничуть не хуже, чем снаружи, где дерево отлично подчеркивается редкими вкраплениями кирпича. Кроме того, туториал Zaypixel крайне доходчивый, и построить по нему собственную хижину совсем не сложно.

Многоэтажный деревянный дом

Предпочитаете более внушительные строения? Попробуйте трехэтажный деревянный дом от JUN MAB в креативном режиме или в выживании. Он станет хорошей, заметной издалека базой для путешественников.

Скромная ферма из камня

Поклонникам более традиционной архитектуры стоит взглянуть на ферму от TheMythicalSausage. Поле для посевов расположено прямо у дома, причем оно выполнено не в привычной квадратной форме, а в качестве круглой площади.

TheMythicalSausage

Большая многоуровневая ферма

Еще одно строение от JUN MAB. Вместо того, чтобы разделять поле и жилую площадь, блогер объединил их в одно великолепное сооружение, разнесенное по нескольким уровням. Рекомендуем всем любителям аккуратной геометрии и минимализма.

Ферма на высоком фундаменте

Строение от SheepGG эффективно использует ограниченное место: жилая площадь в доме на поднятом каменном фундаменте, а внизу — мастерская для крафтинга предметов и небольшой сад. Благодаря простым стройматериалам это здание можно построить практически сразу после начала игры, или и вовсе построить его первым, если вы быстро соберете ресурсы.

Простой домик на дереве

Домик на дереве от Ayvocado — один из простейших билдов своего рода. Лестница для подъема наверх встраивается прямо в ствол дерева, а наверху можно соорудить небольшую обзорную веранду.

Домик на дереве с наблюдательной площадкой

Этот вариант от Mr Mirror строится вокруг ствола дерева и предполагает наличие круговой обзорной площадки. Внутри хватит места, чтобы обустроить спальню и небольшую мастерскую.

Висячий дом

Не совсем домик на дереве, но тем не менее. Висячий дом от SheepGG выглядит великолепно: это идеальный выбор для всех, кто хочет получить красивый вид из окна. Главное — не бояться высоты.

SheepGG

Минималистический современный дом

Современный частный дом от JUN MAB — такой, каким он может выглядеть в Minecraft. Чистые, прямые линии и аккуратные линии отлично вписываются в квадратный мир игры.

Классический современный дом

Блогер Rizzial выложил несколько туториалов по постройке современных домов, но мы выбрали именно этот: он состоит из трех этажей и имеет маленький бассейн. Кирпич, дерево и белые блоки прекрасно сочетаются друг с другом.

Плавающий современный дом