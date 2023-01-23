Инсайдер спрогнозировал сроки выхода трейлера GTA 6

Популярный инсайдер Том Хендерсон решил порассуждать на тему первого трейлера GTA 6 и потенциальной даты релиза самой игры.

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Для начала автор признался, что у него нет какой-то внутренней информации по этим вопросам, хотя пользователи сети постоянно задают ему их. Все его предположения основываются на анализе прошлых премьер трейлеров серии и собственной логике.

Хендерсон считает, что дебютный ролик игры покажут в последнюю неделю октября или первую неделю ноября этого года — незадолго до отчёта Take-Two за второй финансовый квартал 2024-го. При этом, по мнению инсайдера, в качестве релиза будет назван тоже 2024 год, однако игру неизбежно отложат до 2025-го.

К 2024 году рынок текущего поколения консолей вырастет настолько, что легко позволит превратить GTA 6 в хит именно на них, но создатели могут «на всякий случай» подождать ещё год, чтобы полностью быть уверенными в этом результате.

При этом в комментариях Хендерсон в очередной раз упомянул, что авторы создают новинку под текущее поколение консолей. Возможно, что сторонняя студия займётся её портом на старые платформы, но к 2024 году основная часть покупателей, скорее всего, будет приобретать игру на новые консоли.