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24 минуты назад

Инсайдер предположил, что трейлер GTA 6 покажут в октябре-ноябре 2023 года

Игромания.ру

Популярный инсайдер Том Хендерсон решил порассуждать на тему первого трейлера GTA 6 и потенциальной даты релиза самой игры.

Инсайдер спрогнозировал сроки выхода трейлера GTA 6
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для начала автор признался, что у него нет какой-то внутренней информации по этим вопросам, хотя пользователи сети постоянно задают ему их. Все его предположения основываются на анализе прошлых премьер трейлеров серии и собственной логике.

Хендерсон считает, что дебютный ролик игры покажут в последнюю неделю октября или первую неделю ноября этого года — незадолго до отчёта Take-Two за второй финансовый квартал 2024-го. При этом, по мнению инсайдера, в качестве релиза будет назван тоже 2024 год, однако игру неизбежно отложат до 2025-го.

К 2024 году рынок текущего поколения консолей вырастет настолько, что легко позволит превратить GTA 6 в хит именно на них, но создатели могут «на всякий случай» подождать ещё год, чтобы полностью быть уверенными в этом результате.

При этом в комментариях Хендерсон в очередной раз упомянул, что авторы создают новинку под текущее поколение консолей. Возможно, что сторонняя студия займётся её портом на старые платформы, но к 2024 году основная часть покупателей, скорее всего, будет приобретать игру на новые консоли.

В конце прошлого года, кстати, игроки предположили, что Rockstar оставила намёк на шестую часть серии в поздравлении на Рождество.

Игры,Том Хендерсон,
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