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45 минут назад

Разработчик ремейка Dead Space боится играть в свою же игру

Газета.Ru

Технический директор ремейка игры Dead Space Дэвид Робиллард заявил о том, что боится играть в свою же игру. Об этом сообщает портал Gamesradar.

Разработчик ремейка Dead Space боится играть в свою же игру
Фото: Газета.ру Газета.ру

«Я не могу играть в нее по ночам в наушниках. Это ужасно страшно», — поделился Робиллард.

По его словам, хоррор вышел довольно пугающим из-за особой атмосферы, создаваемой не только визуалом, но и аудиоэффектами, способными вызвать дрожь у любого геймера.

Робиллард добавил, что одной из задач ремейка было создание атмосферы, в которой игрок никогда не чувствовал бы себя в безопасности.

«Нам нужно было сделать так, чтобы игрок не думал: «А, я здесь был, все в порядке, здесь безопасно. Нигде не безопасно. Готовьтесь пугаться всегда», — заявил технический директор.

Ремейк Dead Space увидит свет 27 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Оригинальная игра, являющаяся первой частью франшизы, вышла в 2008 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что бабушку-стримершу из России выгнали из матча Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) во время прямой трансляции.

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