Разработчик ремейка Dead Space боится играть в свою же игру

Технический директор ремейка игры Dead Space Дэвид Робиллард заявил о том, что боится играть в свою же игру. Об этом сообщает портал Gamesradar.

Фото: Газета.ру Газета.ру

«Я не могу играть в нее по ночам в наушниках. Это ужасно страшно», — поделился Робиллард.

По его словам, хоррор вышел довольно пугающим из-за особой атмосферы, создаваемой не только визуалом, но и аудиоэффектами, способными вызвать дрожь у любого геймера.

Робиллард добавил, что одной из задач ремейка было создание атмосферы, в которой игрок никогда не чувствовал бы себя в безопасности.

«Нам нужно было сделать так, чтобы игрок не думал: «А, я здесь был, все в порядке, здесь безопасно. Нигде не безопасно. Готовьтесь пугаться всегда», — заявил технический директор.

Ремейк Dead Space увидит свет 27 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Оригинальная игра, являющаяся первой частью франшизы, вышла в 2008 году.