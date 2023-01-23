Разработчик ремейка Dead Space боится играть в свою же игру

Технический директор ремейка игры Dead Space Дэвид Робиллард заявил о том, что боится играть в свою же игру. Об этом сообщает портал Gamesradar.
«Я не могу играть в нее по ночам в наушниках. Это ужасно страшно», — поделился Робиллард.
По его словам, хоррор вышел довольно пугающим из-за особой атмосферы, создаваемой не только визуалом, но и аудиоэффектами, способными вызвать дрожь у любого геймера.
Робиллард добавил, что одной из задач ремейка было создание атмосферы, в которой игрок никогда не чувствовал бы себя в безопасности.
«Нам нужно было сделать так, чтобы игрок не думал: «А, я здесь был, все в порядке, здесь безопасно. Нигде не безопасно. Готовьтесь пугаться всегда», — заявил технический директор.
Ремейк Dead Space увидит свет 27 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Оригинальная игра, являющаяся первой частью франшизы, вышла в 2008 году.
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