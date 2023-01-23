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35 минут назад

Игроки уничтожают рейтинг Warhammer 40,000: Darktide в Steam

Чемпионат.com

Warhammer 40,000: Darktide вышла в ноябре 2022 года и стала большим успехом для студии Fatshark. Однако спустя несколько месяцев после релиза геймеры оказались недовольны поддержкой экшена и начали уничтожать игру в Steam.

Игроки уничтожают рейтинг Warhammer 40,000: Darktide в Steam
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На момент публикации заметки недавние отзывы на площадке Valve упали до отметки «в основном отрицательные», достигнув 36% рейтинга. Геймеры жалуются на производительность, баги и недостаток контента, а также на то, что в Fatshark, кажется, сами не знают, что делать с игрой. Разработчики недавно заявили, что «изучают» проблемы игры, однако в ближайшее время пользователям не стоит ждать крупных обновлений.

Steam

Тем временем онлайн игры продолжает стремительно падать и скоро дойдёт до значений Warhammer: Vermintide 2 — прошлой игры студии. В новинку играют в среднем 11 тыс. человек, тогда как Vermintide 2 до сих пор, спустя пять лет после релиза, привлекает не менее 8,5 тыс. геймеров.

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