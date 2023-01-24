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1 час назад

Инсайдер Том Хендерсон раскритиковал слухи о разработке PlayStation 5 Pro

Газета.Ruиещё 3

Известный в игровой индустрии информатор Том Хендерсон заявил, что сомневается в разработке PlayStation 5 Pro. Об этом Хендерсон написал у себя в Twitter, общаясь с подписчиками.

Известный инсайдер прокомментировал слухи о разработке PlayStation 6
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Недавно, как ранее писала «Газета. Ru», в СМИ появилась информация о том, что Sony разрабатывает PlayStation 5 Pro с улучшенным процессором и жидкостной системой охлаждения. Комментируя эти слухи, Хендерсон написал, что от своих источников слышал больше информации о разработке PlayStation 6, нежели о PlayStation 5 Pro.

«Не уверен, что Pro-версия консоли в этом поколении появится вообще. Потенциал базовой PlayStation 5 до сих пор не раскрыт, да и купить ее все еще сложно – и вряд ли до конца года ситуация сильно улучшится», – написал Хендерсон.

По данным инсайдера, единственной консолью, которую Sony выпустит в ближайшее время, является PlayStation 5 второго поколения. Она не получит Pro или Slim в названии, как было в прошлые годы, и призвана заменить актуальный вариант приставки.

«Модели текущей ревизии перестанут производить к концу 2023 года, а новая модель начнет собираться в апреле и выйдет в сентябре 2023», – добавил информатор.

В заключение Хендерсон подчеркнул, что новая версия PlayStation 5 не будет мощнее оригинальной модели. Новинка будет отличаться от базовой консоли только уменьшенными габаритами и съемным дисководом. Так Sony сможет сделать производство и перевозку консолей дешевле, что, по идее, должно решить проблему с дефицитом игровых систем в магазинах.

Игры,Том Хендерсон,
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