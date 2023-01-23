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40 минут назад

Как купить ремейк Dead Space в России

Мария Иванова

27 января состоится релиз ремейка Dead Space — первой за долгое время игры в некогда мертвой серии. Однако издатель Electronic Arts закрыл продажи своих игр в России: рассказываем, как обойти это ограничение.

Как купить ремейк Dead Space в России
Фото: SteamSteam

Способ №1: физическое издание

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Как и в случае со многими другими ААА-играми, самый простой способ поиграть в Dead Space — это найти физическое издание игры. Несмотря на то, что многие крупные издатели приостановили деятельность на территории РФ, оптовые магазины закупают диски по параллельному импорту. Например, сеть «М.Видео» уже подтвердила, что начнет продажи игры в феврале, через пару недель после официального релиза, да и площадки поменьше собирают предзаказы.

Нюансов в данном случае лишь несколько. Во-первых, за физическое издание придется переплатить: если цифровую версию можно купить примерно за 3 500 рублей, то диск обойдется где-то в 6 000. Во-вторых, коробки с игрой попадут в магазине позже цифрового релиза, поэтому если вы хотите поиграть одним из первых, то вам больше подойдет цифровая копия. На всякий случай напоминаем: перед предварительным заказом или покупкой всегда читайте отзывы о магазине, чтобы не стать жертвой мошенников.

Способ №2: цифровое издание

Наконец, Dead Space также можно купить и в цифре — опять же, как и любую другую высокопрофильную игру, вышедшую за прошлый год. Тайтлы Electronic Arts официально недоступны в российском регионе, но способы обойти региональные ограничения по-прежнему существуют и зависят от платформы.

Если вы собираетесь играть на ПК, то вам необходимо сменить регион в Steam или Epic Games Store. Предпочтительнее первый, т.к. кошельки российских учеток все еще можно пополнять через QIWI в казахских тенге — собственно, для минимальной головной боли мы рекомендуем либо перенести ваш основной Steam-аккаунт в Казахстан, либо завести новый. После этого останется лишь пополнить счет и приобрести игру, как обычно.

На PlayStation 5 проект можно купить через иностранный аккаунт, оплатив покупку при помощи карт предоплаты. Чтобы завести подходящую учетную запись, включите VPN и перейдите на страницу регистрации PlayStation Network, после чего выберете в качестве региона, например, США (многие также рекомендуют Турцию). Затем найдите карты оплаты: они, пускай и с наценкой, продаются на вторичных площадках, вроде plati.ru. Обязательно обращайте внимание на количество положительных отзывов о продавце и не забудьте посмотреть, давно ли он работает на сайте — иначе всегда есть риск наткнуться на жуликов. Наконец, купив карту оплаты, зайдите в иностранный аккаунт на консоли и активируйте ее. После того, как вы положите на кошелек деньги, игру можно положить в корзину и оплатить.

На Xbox принцип схожий: покупки, которые невозможно совершить в российском магазине Microsoft, делаются в иностранных. На вторичных площадках можно найти много объявлений от людей, которые помогают в подобных транзакциях — в целом, этот вариант можно назвать самым простым. Но, напоминаем в последний раз, будьте бдительны и проверяйте информацию о продавце, прежде чем передать ему данные от своей учетной записи или деньги.

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