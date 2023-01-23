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29 минут назад

В PS Store закрыли предзаказы Skull & Bones — игрокам возвращают деньги

Игромания.ру

СМИ обратили внимание на жалобы пользователей сети, которым отменили их предзаказы в PS Store на Skull & Bones от Ubisoft.

В PS Store игрокам отменили предзаказы Skull & Bones
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Пользователи Reddit и Twitter, которые приобрели предзаказ на расширенное издание новинки, обнаружили, что им вернули средства за покупку — причём без каких-то дополнительных объяснений по поводу такого решения.

Кроме того, в самом PS Store на данный момент и вовсе отключили возможность предзаказать пиратский проект студии. Никаких дополнительных комментариев от Ubisoft по этому вопросу тоже пока не прозвучало.

Предполагается, что подобные действия были вызваны очередным переносом игры, чьё окно релиза сдвинулось уже в шестой раз — а точная дата выхода пропала.

Недавно разработчики показали новый геймплей Skull & Bones в ходе свежей трансляции, а инсайдер Том Хендерсон подробнее рассказал о проблемах внутри Ubisoft, которые вызывали перенос игры и другие сложности.

Игры,Том Хендерсон,
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