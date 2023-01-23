В PS Store игрокам отменили предзаказы Skull & Bones

СМИ обратили внимание на жалобы пользователей сети, которым отменили их предзаказы в PS Store на Skull & Bones от Ubisoft.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Пользователи Reddit и Twitter, которые приобрели предзаказ на расширенное издание новинки, обнаружили, что им вернули средства за покупку — причём без каких-то дополнительных объяснений по поводу такого решения.

Кроме того, в самом PS Store на данный момент и вовсе отключили возможность предзаказать пиратский проект студии. Никаких дополнительных комментариев от Ubisoft по этому вопросу тоже пока не прозвучало.

Предполагается, что подобные действия были вызваны очередным переносом игры, чьё окно релиза сдвинулось уже в шестой раз — а точная дата выхода пропала.