Стример Nix раскритиковал керри NAVI за «ветку на удачу» в каждой игре

«Это шиза, причем вообще какого-то сумасшедшего уровня. Вот как он это объясняет? «Ветка на удачу». Какая удача? Ты два года проигрываешь всё, что только можно проиграть. Если бы он побеждал, это можно было оправдать реально каким-то суеверием. Но нет, это так не работает. Он не похож на человека, который удачлив. В этом и прикол. Где удача-то? Может быть, эта ветка, наоборот, проклята».